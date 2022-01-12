В Омской области зарегистрировали 195 случаев коронавируса за сутки

В Омской области зарегистрировали 195 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших в регионе достигло 133 160. Выписаны 124 844 человека, в том числе 498 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 034 253 жителя, из них 815 129 получили оба компонента вакцины.

В целом в России выявили 17 946 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов напомнил о важности вакцинации на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».