Инфекционист Чуланов напомнил о важности вакцинации из-за распространения «омикрона»

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов напомнил о важности вакцинации на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».
Инфекционист Чуланов напомнил о важности вакцинации из-за распространения «омикрона»
  • AP

«Как мы уже знаем, штамм «омикрон» более контагиозен, то есть более заразен, поэтому и распространяться способен быстрее. Сейчас крайне важно тем, кто не вакцинировался, оперативно это сделать, а тем, кто вакцинировался, сделать бустерную вакцинацию», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Чуланов, вакцинация — ключевой инструмент для защиты от постковидного синдрома, который при «омикроне» может быть разным.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

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