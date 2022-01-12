Инфекционист Чуланов напомнил о важности вакцинации из-за распространения «омикрона»
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«Как мы уже знаем, штамм «омикрон» более контагиозен, то есть более заразен, поэтому и распространяться способен быстрее. Сейчас крайне важно тем, кто не вакцинировался, оперативно это сделать, а тем, кто вакцинировался, сделать бустерную вакцинацию», — заявил он в беседе с Life.ru.
Как отметил Чуланов, вакцинация — ключевой инструмент для защиты от постковидного синдрома, который при «омикроне» может быть разным.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».