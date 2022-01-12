В Волгоградской области выявили 176 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Всего в регионе заболели 131 613 человек. Выписаны 122 199 жителей, включая 300 за минувшие 24 часа.
В целом в России за сутки зарегистрировали 17 946 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов напомнил о важности вакцинации на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».