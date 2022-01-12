В Татарстане зарегистрировали 102 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 102 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 43 851. Всего выздоровели 37 224 жителя, в том числе 134 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 57 случаев COVID-19, передаёт RIA56. С начала пандемии в регионе заболел 109 081 человек.

Выписаны 98 809 жителей, включая 132 за минувшие 24 часа.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов напомнил о важности вакцинации на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».