В Удмуртии выявили 59 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 59 случаев коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 59 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (25 человек), а также в Алнашском и Малопургинском районах.

Вакцинацию прошли 673 728 жителей региона.

Также стало известно, что в Новосибирской области прививку от COVID-19 с 30 декабря по 9 января сделали 21 716 человек, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«Всего в регионе однократно вакцинированы уже 1 390 167 жителей. Завершили вакцинацию 1 310 230 человек. Это чуть больше 60% всего взрослого населения Новосибирской области», — говорится на сайте областного правительства.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

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