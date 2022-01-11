Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон»

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Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».
Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон»
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В беседе с НСН он заявил, что изменения в противоэпидемических мерах не требуются — нужно соблюдать уже существующие.

«Это и ношение масок, и дистанцирование, и мытьё рук, и самоизоляция, и так далее — всё это правильные меры, и они как были, пусть так и остаются», — сказал эксперт.

Альтштейн также выразил мнение, что новый штамм менее опасен своих предшественников.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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