Экономист Остапкович оценил эффект от снижения наценки на социально значимые продукты
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Остапкович отметил, что крупные ретейлеры уже давно уменьшали наценки на распространённые товары.
«Сейчас они просто объявили по факту и сказали значение — 10 %. Конечно, для низкодоходного населения это будет выигрыш», — пояснил экономист.
При этом он напомнил, что у ретейлеров есть масса издержек.
Поэтому эксперт предположил, что сети могут повысить наценки на премиум-товары, табак и ликёро-водочные изделия.
«Чтобы у них маржа была примерно равная. Но всё равно я считаю, что социальный эффект будет позитивный. Потому что эти товары премиум и товары люкс, как правило, покупает высокодоходное население», — заключил собеседник RT.
Ранее пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России заявила, что крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты.
Отмечается, что по результатам проведённых совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.