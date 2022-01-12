Экономист Остапкович оценил эффект от снижения наценки на социально значимые продукты

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение Федеральной антимонопольной службы России о том, что крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты.

Остапкович отметил, что крупные ретейлеры уже давно уменьшали наценки на распространённые товары.

«Сейчас они просто объявили по факту и сказали значение — 10 %. Конечно, для низкодоходного населения это будет выигрыш», — пояснил экономист.

При этом он напомнил, что у ретейлеров есть масса издержек.

Поэтому эксперт предположил, что сети могут повысить наценки на премиум-товары, табак и ликёро-водочные изделия.

«Чтобы у них маржа была примерно равная. Но всё равно я считаю, что социальный эффект будет позитивный. Потому что эти товары премиум и товары люкс, как правило, покупает высокодоходное население», — заключил собеседник RT.

Ранее пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России заявила, что крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты.

Отмечается, что по результатам проведённых совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.