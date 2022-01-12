ФАС: крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России заявила, что крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В 2021 году ФАС России провела с крупнейшими торговыми сетями ряд совещаний. Служба предложила ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по результатам проведённых совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

«АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть «Бристоль» — 10—15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться», — указали в ведомстве.

Ранее ФАС признала семь компаний виновными в картельном сговоре на рынке металлопроката.