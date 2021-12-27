ФАС признала семь компаний виновными в сговоре на рынке металлопроката

Федеральная антимонопольная служба России признала семь компаний виновными в картельном сговоре на рынке металлопроката.

«Антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания «Красо» признаны нарушившими закон о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что закон за заключение картельного сговора предусматривает оборотные штрафы.

В ближайшее время в отношении компаний возбудят административные дела, им также выдано предписание о прекращении противоправных действий.

В мае сообщалось, что территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут дополнительные проверки в рамках расследования на рынке металлопроката.