ФАС признала семь компаний виновными в сговоре на рынке металлопроката

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Федеральная антимонопольная служба России признала семь компаний виновными в картельном сговоре на рынке металлопроката.
ФАС признала семь компаний виновными в сговоре на рынке металлопроката
  • Legion-Media

«Антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания «Красо» признаны нарушившими закон о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что закон за заключение картельного сговора предусматривает оборотные штрафы.

В ближайшее время в отношении компаний возбудят административные дела, им также выдано предписание о прекращении противоправных действий.

В мае сообщалось, что территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут дополнительные проверки в рамках расследования на рынке металлопроката.

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