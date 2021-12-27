ФАС признала семь компаний виновными в сговоре на рынке металлопроката
- Legion-Media
«Антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания «Красо» признаны нарушившими закон о защите конкуренции», — говорится в сообщении.
В ФАС напомнили, что закон за заключение картельного сговора предусматривает оборотные штрафы.
В ближайшее время в отношении компаний возбудят административные дела, им также выдано предписание о прекращении противоправных действий.
В мае сообщалось, что территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут дополнительные проверки в рамках расследования на рынке металлопроката.