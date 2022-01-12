Вирусолог Чепурнов высказался о штамме коронавируса «омикрон»

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов высказался о штамме коронавируса «омикрон».

«Вот «уханьский» вариант — у нас была заболеваемость около 22 тыс. (новых случаев COVID-19 в сутки. — RT), потом пришла «дельта», которая дала нам заболеваемость около 40 тыс.», — заявил он в беседе с Life.ru, комментируя суточную заболеваемость.

Как отметил Чепурнов, в США и Великобританию «омикрон» пришёл на месяц-полтора раньше, и там заболеваемость росла с очень большой скоростью.

Поэтому, полагает эксперт, прогнозы по поводу заболеваемости в России совершенно реальны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при негативном сценарии развития ситуации с COVID-19 число ежедневно выявляемых в стране случаев коронавируса может стать шестизначным.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.