Диетолог Гинзбург рассказал, как восстановить режим питания после праздников

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как восстановить режим питания после праздников.

«Во-первых, ограничить соль, сахар, жареное и выпечку. Добавить больше каш: гречку, овсянку. Пить больше зелёного чая, есть больше овощей, фруктов, ягод, орехов», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Также допустимы хлеб, содержащий клетчатку, аминокислоты, витамины и другие полезные вещества.

Что касается кофе, то, по словам Гинзбурга, можно выпивать до двух чашек в день.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников.