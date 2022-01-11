Диетолог Гинзбург рассказал, как восстановить режим питания после праздников

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как восстановить режим питания после праздников.
Диетолог Гинзбург рассказал, как восстановить режим питания после праздников
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«Во-первых, ограничить соль, сахар, жареное и выпечку. Добавить больше каш: гречку, овсянку. Пить больше зелёного чая, есть больше овощей, фруктов, ягод, орехов», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Также допустимы хлеб, содержащий клетчатку, аминокислоты, витамины и другие полезные вещества.

Что касается кофе, то, по словам Гинзбурга, можно выпивать до двух чашек в день.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников.

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