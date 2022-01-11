Терапевт Водовозов прокомментировал ситуацию с гриппом и COVID-19

Врач-терапевт Алексей Водовозов прокомментировал ситуацию с гриппом и COVID-19.

«Многие люди не делали прививки от гриппа в прошлом сезоне, поскольку самого вируса не было. Из-за этого иммунная защита к гриппу довольно основательно просела, поэтому сейчас пошли прорывные случаи. Хорошо, что пока небольшой подъём заболеваемости гриппом», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, для подготовки к следующему возможному всплеску заболеваемости необходимо сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.