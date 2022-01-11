Невролог Мартынов перечислил возможные последствия COVID-19

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Главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов перечислил возможные последствия COVID-19.
Невролог Мартынов перечислил возможные последствия COVID-19
  • РИА Новости

«Основные нарушения, которые могут быть во время заболевания и после, — это поражения головного мозга сосудистого характера — инсульты», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, также могут быть различные осложнения со стороны центральной нервной системы — менингит, менингоэнцефалит, а со стороны периферической — аутоиммунная полинейропатия.

Мартынов призвал выполнять все рекомендации, которые даются после выписки.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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