Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 13 российских регионах

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Случаи заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в 13 российских регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 13 российских регионах
  • РИА Новости

«Случаи «омикрона» зарегистрированы на сегодня в 13 субъектах Российской Федерации. В первую очередь это, конечно, столичные регионы», — приводит пресс-служба кабмина её слова на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Попова добавила, что на данный момент наблюдается широкое выявление омикрон-штамма на территории России.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировано 305 случаев инфицирования «омикроном».

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