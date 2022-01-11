Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 13 российских регионах
- РИА Новости
«Случаи «омикрона» зарегистрированы на сегодня в 13 субъектах Российской Федерации. В первую очередь это, конечно, столичные регионы», — приводит пресс-служба кабмина её слова на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.
Попова добавила, что на данный момент наблюдается широкое выявление омикрон-штамма на территории России.
Ранее стало известно, что в России зарегистрировано 305 случаев инфицирования «омикроном».