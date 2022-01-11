Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию ситуации из-за «омикрона»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма инфекции «омикрон» в мире стремительно ухудшается, необходимо готовиться к любому развитию ситуации.
Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию ситуации из-за «омикрона»
  • РИА Новости

«Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается. В том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. Прежде всего, из-за распространения нового штамма. Важно быть готовыми к любому развитию событий», — приводит РИА Новости его слова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Мишустин призвал учитывать, что после новогодних праздников многие россияне возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа.

Ранее в Ростове-на-Дону омикрон-штамм коровируса выявили у женщины и шестимесячного ребёнка, которые не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из других стран.

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