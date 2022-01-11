В Ростове-на-Дону омикрон-штамм выявили у шестимесячного ребёнка

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В Ростове-на-Дону омикрон-штамм коровируса выявили у женщины и шестимесячного ребёнка, которые не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из других стран.
В Ростове-на-Дону омикрон-штамм выявили у шестимесячного ребёнка
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщил глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалёв.

В ходе заседания регионального оперштаба Ковалёв он, что ростовский противочумный институт при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребёнка и женщины выявил «новый коронавирус, относящийся к геноварианту «омикрон».

По его словам, ни сами заболевшие, ни члены их семьи, ни близкие не покидали страну и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа.

«Следовательно, геновариант нового коронавируса «омикрон» уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», — цитирует его РИА Новости.

Как рассказал глава регионального Роспотребнадзора, в настоящее время в Ростовской области преобладает «индийский» штамм коронавируса (более 90% случаев).

Ранее замглавы центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов заявил, что летальность у омикрон-штамма в 4—17 раз ниже, чем у предыдущих штаммов коронавируса.

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