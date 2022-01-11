В России зарегистрировано 305 случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»

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В России зафиксировано 305 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России зарегистрировано 305 случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»
  • РИА Новости

«На сегодняшний день в нашей базе материал от 305 человек», — приводит пресс-служба кабмина её слова на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Попова добавила, что 49 случаев выявлены в двух очагах в студенческих общежитиях. 

«И уже на примере Российской Федерации убедились в крайне быстром распространении вируса и его высокой контагиозности. На сегодняшний день очаги заболевания закрыты, все вылечились», — подытожила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма инфекции «омикрон» в мире стремительно ухудшается, необходимо готовиться к любому развитию ситуации.

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