Кардиолог Маршинцева рассказала, как укрепить сердце после перенесённого COVID-19

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как укрепить сердце после перенесённого COVID-19.

В беседе с сайтом «Москва 24» она посоветовала постепенно возвращаться к прежней нагрузке.

«Организм ослаблен, поэтому загонять его не нужно. Постепенно приходим к тем нагрузкам, которые были ранее, постепенно увеличиваем время занятия спортом», — заявила врач.

По её словам, умеренная физическая нагрузка полезна для здоровья сердца.

Как отметила Маршинцева, начинающим полезна, к примеру, пятиминутная обычная ходьба.

«Человеку должно быть комфортно даже при занятии спортом. Это не должно быть истощение, потому что любое истощение — стресс для организма», — пояснила она.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.