В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Красноярском крае зафиксировали 214 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 176 058 жителей.

Выполнено 4 651 164 теста на COVID-19, в том числе 1713 за минувшие 24 часа.

По данным краевого Минздрава, выздоровел за сутки 251 человек, всего — 161 141.

В целом в России за последние 24 часа выявили 17 525 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.