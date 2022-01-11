В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Красноярском крае зафиксировали 214 случаев коронавируса за сутки.
В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 176 058 жителей.

Выполнено 4 651 164 теста на COVID-19, в том числе 1713 за минувшие 24 часа.

По данным краевого Минздрава, выздоровел за сутки 251 человек, всего — 161 141.

В целом в России за последние 24 часа выявили 17 525 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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