Вирусолог Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса

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Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса
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«Скорее всего, этот вирус особенно никуда не пойдёт и вряд ли станет таким эпидемическим. Эпидемические штаммы чрезвычайно редко возникают», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, за всю пандемию таких штаммов было три, «омикрон» стал четвёртым.

Как отметил Альтштейн, мутантные штаммы — это штаммы с изменениями, они постоянно возникают и могут комбинироваться между собой.

«Такие вещи возможны, и такая рекомбинация может вести к появлению новых штаммов с новыми свойствами. В данном случае мы не знаем ничего такого, что вызвало бы большое беспокойство», — заключил эксперт.

Ранее учёные лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета сообщили, что обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон».

Доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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