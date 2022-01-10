Вирусолог Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса

Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

«Скорее всего, этот вирус особенно никуда не пойдёт и вряд ли станет таким эпидемическим. Эпидемические штаммы чрезвычайно редко возникают», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, за всю пандемию таких штаммов было три, «омикрон» стал четвёртым.

Как отметил Альтштейн, мутантные штаммы — это штаммы с изменениями, они постоянно возникают и могут комбинироваться между собой.

«Такие вещи возможны, и такая рекомбинация может вести к появлению новых штаммов с новыми свойствами. В данном случае мы не знаем ничего такого, что вызвало бы большое беспокойство», — заключил эксперт.

Ранее учёные лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета сообщили, что обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон».

Доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.