В Ростовской области подтвердили 358 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 358 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 1920 пациентов. В лабораториях региона выполнено более 5,9 млн исследований на COVID-19.

С начала пандемии в области заболели 197 474 человека, выздоровели 179 тыс.

В целом по России за последние 24 часа выявили 17 525 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее вирусолог центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.