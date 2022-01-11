В Оренбургской области зарегистрировали 67 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 67 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Всего в регионе за время пандемии заболели 109 024 жителя. Выздоровели 98 677 человек, включая 169 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 299 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru.

Общее число заболевших в регионе составляет 163 908.

Ранее вирусолог центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.