В Омской области выявили 198 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области выявили 198 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области выявили 198 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших в области достигло 132 965.

Вакцинацию прошли 1 031 115 жителей, оба компонента вакцины получили 811 773 человека.

В целом по России за минувшие 24 часа зарегистрировали 17 525 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее вирусолог центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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