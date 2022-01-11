В Самарской области план по вакцинации от COVID-19 выполнили на 80%

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В Самарской области план по вакцинации от коронавируса выполнили на 80%.
В Самарской области план по вакцинации от COVID-19 выполнили на 80%
  • РИА Новости

Как сообщает sova.info, об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба.

К настоящему времени прививки сделали более 1,6 млн жителей области.

«Нам в равной степени нужно сейчас вновь концентрировать свои усилия по проведению вакцинации, темпы которой за выходные дни упали. Надо вновь возвращаться к тому, чтобы этому вопросу уделять первостепенное внимание, также это касается тех граждан, которых необходимо ревакцинировать», — заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Наряду с этим стало известно, что за последние сутки в Татарстане выявили 103 случая COVID-19, передаёт «Реальное время». Общее число заболевших в республике достигло 43 749.

Из больниц выписаны 37 090 жителей, в том числе 229 — за минувшие 24 часа.

Ранее вирусолог центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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