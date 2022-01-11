Врач Бутаев рассказал, кому не рекомендовано купание в проруби

Короткая ссылка
Главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев заявил, что крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем и обострению хронических заболеваний у неподготовленных граждан.
Врач Бутаев рассказал, кому не рекомендовано купание в проруби
  • РИА Новости

«Важно помнить, что купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода, то есть человек закалялся», — сказал специалист в беседе с «Радио 1».

При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний, добавил Бутаев.

Врачи рекомендуют воздержаться от купания в проруби при беременности, любых сердечно-сосудистых заболеваниях, при болезнях ЛОР-органов, а также при эпилепсии, радикулитах, цистите, заболеваниях ЖКТ и прочем.

Ранее, как передавало ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить