Врач Бутаев рассказал, кому не рекомендовано купание в проруби

Главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев заявил, что крещенские купания могут привести к проблемам со здоровьем и обострению хронических заболеваний у неподготовленных граждан.

«Важно помнить, что купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода, то есть человек закалялся», — сказал специалист в беседе с «Радио 1».

При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний, добавил Бутаев.

Врачи рекомендуют воздержаться от купания в проруби при беременности, любых сердечно-сосудистых заболеваниях, при болезнях ЛОР-органов, а также при эпилепсии, радикулитах, цистите, заболеваниях ЖКТ и прочем.

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