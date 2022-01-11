В Удмуртии медики выявили 41 новый случай COVID-19 за сутки

По состоянию на утро 11 января в Удмуртии подтвердился 41 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Среди заболевших — шесть детей и 11 человек старше 65 лет.

Выздоровели 183 пациента. Также зафиксировали два летальных исхода у больных с COVID-19 за прошедшие 24 часа.

Наряду с этим сообщается о ходе прививочной кампании в Хабаровске. По состоянию на 10 января привиты 283 880 человек, что составляет 77,6% от плана, сообщает transsibinfo.com.

В Горздраве уточнили, что в целом запланирована вакцинация более 365 тыс. горожан.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России подтверждено 17 525 случаев инфицирования коронавирусом.