В центре Гамалеи сообщили о наборе добровольцев для исследований назальной вакцины

Замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил о проведении набора добровольцев для участия в клинических исследованиях назальной вакцины против COVID-19.

«Мы получили разрешение на клинические исследования интраназальной вакцины, и ещё идёт набор добровольцев на это клиническое исследование», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Ранее глава центра Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину от COVID-19 и «Спутник Лайт» можно применять совместно.

Он также отметил, что выпуск назальной формы вакцины против коронавируса в гражданский оборот произойдёт через три-четыре месяца.