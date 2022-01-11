В центре Гамалеи сообщили о наборе добровольцев для исследований назальной вакцины
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«Мы получили разрешение на клинические исследования интраназальной вакцины, и ещё идёт набор добровольцев на это клиническое исследование», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Ранее глава центра Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину от COVID-19 и «Спутник Лайт» можно применять совместно.
Он также отметил, что выпуск назальной формы вакцины против коронавируса в гражданский оборот произойдёт через три-четыре месяца.