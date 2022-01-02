Гинцбург назвал сроки поступления назальной вакцины от COVID-19 в гражданский оборот
«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три-четыре», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Гинцбург подчеркнул, что она будет эффективна против нового омикрон-штамма коронавируса.
Ранее он сообщил, что назальную вакцину от COVID-19 и «Спутник Лайт» можно применять совместно.
Также стало известно, что отбор добровольцев для участия в исследовании назальной вакцины от коронавируса начнётся в России 15 января.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».