Гинцбург назвал сроки поступления назальной вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что выпуск назальной формы вакцины против коронавируса в гражданский оборот произойдёт через три-четыре месяца.

«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три-четыре», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что она будет эффективна против нового омикрон-штамма коронавируса.

Ранее он сообщил, что назальную вакцину от COVID-19 и «Спутник Лайт» можно применять совместно.

Также стало известно, что отбор добровольцев для участия в исследовании назальной вакцины от коронавируса начнётся в России 15 января.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».