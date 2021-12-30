В России с 15 января начнут отбирать добровольцев для исследования назальной вакцины
- Reuters
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«Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнётся 15 января», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
Он отметил, что после набора первых людей сразу начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых.
По его словам, в группы будут входить и привитые и не привитые люди.
Ранее стало известно, что выпуск назальной формы вакцины против коронавируса «Спутник V» на рынок планируется уже в первой четверти 2022 года.