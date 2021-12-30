В России с 15 января начнут отбирать добровольцев для исследования назальной вакцины

Отбор добровольцев для участия в исследовании назальной вакцины от коронавируса начнётся в России 15 января, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнётся 15 января», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Он отметил, что после набора первых людей сразу начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых.

По его словам, в группы будут входить и привитые и не привитые люди.

Ранее стало известно, что выпуск назальной формы вакцины против коронавируса «Спутник V» на рынок планируется уже в первой четверти 2022 года.