Учёный центра им. Гамалеи спрогнозировал вытеснение «омикроном» дельта-штамма в России
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«Что происходит в мире? Происходит замещение вариантом «омикрон» предыдущего варианта «дельта», который получил практически 100%-ное распространение», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
По словам эксперта, со временем это произойдёт и в России.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что в стране есть не только завозные случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».
Он добавил, что осенью российские медики столкнулись с пиковыми нагрузками, не допустив взрывного подъёма заболеваемости и кризиса системы здравоохранения.
Доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.