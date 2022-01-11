Учёный центра им. Гамалеи спрогнозировал вытеснение «омикроном» дельта-штамма в России

В России омикрон-штамм коронавируса со временем вытеснит вариант «дельта», заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«Что происходит в мире? Происходит замещение вариантом «омикрон» предыдущего варианта «дельта», который получил практически 100%-ное распространение», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам эксперта, со временем это произойдёт и в России.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что в стране есть не только завозные случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».

Он добавил, что осенью российские медики столкнулись с пиковыми нагрузками, не допустив взрывного подъёма заболеваемости и кризиса системы здравоохранения.

Доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.