Учёный центра им. Гамалеи спрогнозировал вытеснение «омикроном» дельта-штамма в России

Короткая ссылка
В России омикрон-штамм коронавируса со временем вытеснит вариант «дельта», заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
Учёный центра им. Гамалеи спрогнозировал вытеснение «омикроном» дельта-штамма в России
  • ©Sebastian Condrea
  • Gettyimages.ru

«Что происходит в мире? Происходит замещение вариантом «омикрон» предыдущего варианта «дельта», который получил практически 100%-ное распространение», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам эксперта, со временем это произойдёт и в России.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что в стране есть не только завозные случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».

Он добавил, что осенью российские медики столкнулись с пиковыми нагрузками, не допустив взрывного подъёма заболеваемости и кризиса системы здравоохранения.

Доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить