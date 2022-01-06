Мурашко: в России зафиксированы незавозные случаи «омикрона»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России есть не только завозные случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».
Мурашко: в России зафиксированы незавозные случаи «омикрона»
  • AP

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в регионах России уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не выезжавших зарубеж.

Мурашко добавил, что «вирус отличает крайне высокая контагиозность».

Он также отметил, что крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.

Ранее Мурашко рассказал о мобилизации системы здравоохранения в России.

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