Мурашко: в России зафиксированы незавозные случаи «омикрона»
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«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что в регионах России уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не выезжавших зарубеж.
Мурашко добавил, что «вирус отличает крайне высокая контагиозность».
Он также отметил, что крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.
Ранее Мурашко рассказал о мобилизации системы здравоохранения в России.