Мурашко: в России зафиксированы незавозные случаи «омикрона»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России есть не только завозные случаи инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в регионах России уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не выезжавших зарубеж.

Мурашко добавил, что «вирус отличает крайне высокая контагиозность».

Он также отметил, что крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.

Ранее Мурашко рассказал о мобилизации системы здравоохранения в России.