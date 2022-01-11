Диетолог Матыскина рекомендовала принимать витамины только по назначению врача
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«Витамины мы пьём только по назначению врача и не занимаемся самолечением. Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему», — заявила Матыскина.
Среди возможных побочных эффектов от употребления витаминов без совета врача она назвала аллергию, тошноту и расстройство желудочно-кишечного тракта.
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