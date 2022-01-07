Врач Руженцова назвала два симптома одновременного заболевания гриппом и коронавирусом

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При быстром росте температуры тела и исчезновении обоняния велика вероятность инфицирования гриппом и коронавирусом одновременно. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто. Для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38—39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции», — приводит её слова РИА Новости.

Руженцова отметила, что применяемые для лечения COVID-19 противовирусные средства широкого спектра действия также работают против гриппа.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что течение болезни после инфицирования «омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у дельты».

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