Экономист Гринберг прокомментировал возможность введения в России продуктовых карточек
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«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — цитирует Гринберга РИА Новости.
По его словам, аналогичные практики уже применяются в Соединённых Штатах.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.
Идею введения продовольственных сертификатов прокомменировал президент России Владимир Путин.