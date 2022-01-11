Экономист Гринберг прокомментировал возможность введения в России продуктовых карточек

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Рост цен на продукты в России может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Экономист Гринберг прокомментировал возможность введения в России продуктовых карточек
  • globallookpress.com
  • © ALEXEY BYCHKOV

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — цитирует Гринберга РИА Новости.

По его словам, аналогичные практики уже применяются в Соединённых Штатах.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.

Идею введения продовольственных сертификатов прокомменировал президент России Владимир Путин.

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