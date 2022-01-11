Экономист Гринберг прокомментировал возможность введения в России продуктовых карточек

Рост цен на продукты в России может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — цитирует Гринберга РИА Новости.

По его словам, аналогичные практики уже применяются в Соединённых Штатах.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.

Идею введения продовольственных сертификатов прокомменировал президент России Владимир Путин.