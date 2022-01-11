Диетолог Игнатикова рассказала о снижении аппетита при инфицировании коронавирусом

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Как любое инфекционное заболевание, коронавирус связан с потерей аппетита, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
Диетолог Игнатикова рассказала о снижении аппетита при инфицировании коронавирусом
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Аппетит в меньшей степени связан с коронавирусом. Если есть инфекция, и она протекает со всеми симптомами — с повышением температуры тела, с интоксикацией организма, с ломотой, с поражением органов — конечно, аппетита не будет, потому что организм борется с инфекцией. Аппетит будет отсутствовать или будет снижен», — заявила Игнатикова.

Во время болезни всё же необходимо питаться, поскольку организму нужна энергия для борьбы во время воспалительной реакции, пояснила она.

«По возможности в те периоды, когда снижается температура, когда человек начинает чувствовать себя немного лучше, нужно что-то есть. Это могут быть небольшие порции легкого питания: бульон, молочные напитки, которые легко усваиваются, куриное яйцо, паровые омлеты. Что-то максимально лёгкое и питательное», — рекомендовала Игнатикова.

Ранее врач Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала симптомы одновременного заболевания гриппом и коронавирусом.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.

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