Диетолог Букина рассказала, как войти в форму после новогодних праздников

Короткая ссылка
Диетолог Татьяна Букина рассказала, как войти в форму после новогодних праздников.
Диетолог Букина рассказала, как войти в форму после новогодних праздников
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Condrea

В беседе с Pravda.Ru она посоветовала, в частности, наладить пищевой режим — не пропускать приёмы пищи, ввести в рацион больше свежих овощей.

Также эксперт напомнила о важности растительного и животного белка. Убрать желательно быстрые углеводы, а сложные нужно оставить (бурый рис, гречку, перловку).

Как считает Букина, не менее важно соблюдение питьевого режима. Кроме того, необходима физическая активность.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить