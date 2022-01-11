Диетолог Букина рассказала, как войти в форму после новогодних праздников

Диетолог Татьяна Букина рассказала, как войти в форму после новогодних праздников.

В беседе с Pravda.Ru она посоветовала, в частности, наладить пищевой режим — не пропускать приёмы пищи, ввести в рацион больше свежих овощей.

Также эксперт напомнила о важности растительного и животного белка. Убрать желательно быстрые углеводы, а сложные нужно оставить (бурый рис, гречку, перловку).

Как считает Букина, не менее важно соблюдение питьевого режима. Кроме того, необходима физическая активность.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников.