Диетолог Андреева рассказала, почему трудно снизить вес после праздников

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Самарский диетолог Светлана Андреева рассказала, почему трудно снизить вес после праздников.
Диетолог Андреева рассказала, почему трудно снизить вес после праздников
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«Снижать вес после праздников — абсолютно так же, как и до них, как после отдыха или во время поездок. Ведь всё это — наша жизнь. А если уж человек решил снижать вес, то никакие события не должны мешать этому настрою. Ведь нельзя снизить вес временно», — заявила она в беседе с sova.info.

По её словам, новогодние праздники — это не что-то разовое, это череда дней с изобилием еды и алкоголем, который замедляет метаболизм. Поэтому, добавила Андреева, снижать вес сложнее.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников.

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