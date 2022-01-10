Диетолог Андреева рассказала, почему трудно снизить вес после праздников

Самарский диетолог Светлана Андреева рассказала, почему трудно снизить вес после праздников.

«Снижать вес после праздников — абсолютно так же, как и до них, как после отдыха или во время поездок. Ведь всё это — наша жизнь. А если уж человек решил снижать вес, то никакие события не должны мешать этому настрою. Ведь нельзя снизить вес временно», — заявила она в беседе с sova.info.

По её словам, новогодние праздники — это не что-то разовое, это череда дней с изобилием еды и алкоголем, который замедляет метаболизм. Поэтому, добавила Андреева, снижать вес сложнее.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников.