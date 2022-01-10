В Подмосковье рассказали о мерах поддержки медиков

В Московской области врачам положена доплата в 20 тыс. рублей, если они арендуют жильё, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Дополнительно с 1 января мы ввели доплату за аренду жилья — это 20 тыс. рублей в месяц. Она коснётся почти 2 тыс. врачей. Это ещё один серьёзный стимул, чтобы закрыть или закрывать потребность во врачах», — отметил глава региона.

Воробьёв также сказал, что необходимо привлекать больше узких специалистов.

«Мы знаем проблему первичного звена, поэтому увеличили пока в два раза социальную ипотеку для врачей. Думаю, получится больше», — сообщил губернатор на заседании регионального правительства.

Воробьёв также выразил благодарность медикам за работу в новогодние праздники, передаёт «Подмосковье сегодня».

Ранее в Санкт- Петербурге рассказали о социальных выплатах медработникам с COVID-19.