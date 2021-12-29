В Петербурге рассказали о социальных выплатах медработникам с COVID-19

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о социальных выплатах медработникам, заболевшим коронавирусной инфекцией в период пандемии.

Об этом он рассказал в беседе с «Петербургским дневником».

«В этом году 15 899 медицинских работников, заразившихся на работе, получили положенные выплаты на общую сумму 4 млрд 795 млн рублей. Кроме того, более 35 тыс. медиков получили все назначенные меры соцподдержки на 4 млрд 391 млн рублей. Подчёркиваю: в данном случае речь только о социальных выплатах. При этом мы полностью выполнили дорожную карту по зарплате медицинским работникам», — сказал вице-губернатор.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в сентябре в Санкт-Петербурге наградили выдающихся работников здравоохранения города.