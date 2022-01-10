Власти Подмосковья рассказали о контроле за школьным питанием в регионе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о контроле за школьным питанием в регионе.
Власти Подмосковья рассказали о контроле за школьным питанием в регионе
  • © Anton Belitsky/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Воробьёв, в последние два дня второй четверти в Подмосковье прошёл опрос о качестве питания в школах среди 870 тыс. учащихся младших и старших классов.

«Сегодня министр образования Илья Бронштейн нам расскажет, каковы итоги голосования. И такие мероприятия — голосования детей, родителей — будут проводиться каждые последние два дня каждой четверти», — сказал губернатор.

По его словам, в случае претензий к питанию в школах есть простой принцип.

«Те, кто кормит хорошо, работают в Подмосковье, а те, кто кормит детей неважно, не работают в Подмосковье», — пояснил Воробьёв.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заместитель директора по работе с регионами отраслевого Союза развития социального питания, руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев прокомментировал ситуацию с организацией питания в российских школах.

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