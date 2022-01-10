В Ростовской области подтвердили 355 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 355 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Заболевшие выявлены в 55 городах и районах, в том числе в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Новошахтинске.

Общее число заболевших в регионе достигло 197 116. Коэффициент распространения инфекции — 0,69.

Выписаны 179 272 жителя, в том числе 602 за минувшие 24 часа.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 15 830 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.