В Волгоградской области зарегистрировали 181 случай коронавируса за сутки

В Волгоградской области зарегистрировали 181 случай коронавируса за последние сутки. Выздоровели 211 человек.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 131 258. Выписаны 121 542 жителя.

В ковидных госпиталях и на амбулаторном лечении находятся 4023 пациента.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 15 830 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.