В Волгоградской области зарегистрировали 181 случай коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 131 258. Выписаны 121 542 жителя.
В ковидных госпиталях и на амбулаторном лечении находятся 4023 пациента.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 15 830 случаев COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.