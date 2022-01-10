В Волгоградской области зарегистрировали 181 случай коронавируса за сутки

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В Волгоградской области зарегистрировали 181 случай коронавируса за последние сутки. Выздоровели 211 человек.
В Волгоградской области зарегистрировали 181 случай коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 131 258. Выписаны 121 542 жителя.

В ковидных госпиталях и на амбулаторном лечении находятся 4023 пациента.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 15 830 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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