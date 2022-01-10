В Красноярском крае выявили 235 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае выявили 235 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 175 844. Выписаны 160 890 жителей, включая 290 за минувшие 24 часа.

«Под медицинское наблюдение взяты 1152 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 649 451, из них за последние сутки 8994», — отметили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде развернут обсерватор для пациентов со штаммом «омикрон», передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на областной Минздрав.

Как отметили в ведомстве, такое решение принято «для организации наблюдения за лицами, прибывающими из стран с риском распространения нового штамма коронавируса».

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.