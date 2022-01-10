В Свердловской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Свердловской области зафиксировали 371 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 202,7 тыс. Выписаны 176,5 тыс. жителей, в том числе 480 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе реабилитацию после коронавируса в 2022 году могут пройти 600 человек, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Департамент здравоохранения.

«На сегодняшний день находятся на реабилитации 17 человек. Но в целом на год у нас 600 человек на реабилитацию мы запланировали вместе с фондом ОМС», — рассказал глава горздрава Виталий Денисов на аппаратном совещании в правительстве города.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.