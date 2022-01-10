В Оренбургской области подтвердили 74 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 74 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 108 957 жителей. Выздоровели 98 508 человек, в том числе 237 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что с 1 по 9 января в Крыму вакцинацию первым компонентом прошли 1697 жителей, вторым — 4682, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Вакцинированы первым компонентом и полностью 912 110 человек. Вакцинированы полностью 849 329 человек», — рассказали в ведомстве.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.