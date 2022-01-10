В Удмуртии зарегистрировали 55 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 55 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 130 жителей.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (32 человека).

Всего в республике заболели 79 672 жителя, вылечился 69 561 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние 24 часа госпитализированы 294 пациента, передаёт Nation News. Всего в стационарах города находятся 5734 петербуржца с COVID-19.

Для оказания помощи заболевшим в городе развёрнуто свыше 8 тыс. коек.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.