В Татарстане выявили 99 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 99 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 43 646. Выписан 36 861 человек, в том числе 44 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму за время новогодних каникул подтвердили 804 случая COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава. Вылечились за это же время 845 жителей.

С начала пандемии в республике зафиксировали 127 681 случай коронавируса. Выздоровели 119 047 жителей.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.