В Мурманской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 74%

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В Мурманской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19.
В Мурманской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 74%
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«Хочу сказать спасибо жителям области, которые в праздники продолжали проходить вакцинацию, проявляя тем самым ответственность по отношению к своему здоровью, безопасности близких и окружающих», — заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

По его словам, к настоящему времени привиты более 342 тыс. жителей, что составляет почти 74% от плана.

Также стало известно, что в Казани в новогодние праздники вакцинацию от COVID-19 прошли более 2 тыс. человек. Как передаёт «Реальное время», об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал замминистра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.

На данный момент в Казани от COVID-19 привиты более 747 тыс. человек. Это 76,54% от взрослого населения города, уточнил Жаворонков.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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