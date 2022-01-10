Врач-оториноларинголог Ордер напомнил об опасных последствиях пирсинга лица

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Хирург-оториноларинголог Роман Ордер рассказал, что неверно выполненные проколы лица могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.

Эти виды процедур можно проводить только в специализированных учреждениях с соблюдением всех необходимых требований гигиены, сказал специалист в беседе с радио «Говорит Москва».

«Очень часто место пирсинга может воспаляться при неправильной обработке. Также очень часто бывают аллергические реакции, как на анестезию, так и на материал, используемый в этих кольцах. Инфицирование приводит к массивным воспалительным процессам. В этих этапах нужно удалять пирсинг и лечить место воспаления. При неправильно выполненном пирсинге может образоваться перфорация перегородки носа, если само кольцо будет установлено очень глубоко в полость носа», — объяснил хирург, уточнив, что косметические процедуры допустимы только при условии соблюдения всех мер предосторожности.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.

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