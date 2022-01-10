В Кузбассе выявили 250 случаев COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 250 человек.
В Кузбассе выявили 250 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Также сообщается, что за прошедший период в области  выздоровели 328 пациентов, пятеро скончались. 

За время пандемии в регионе зарегистрировали 87 964 случая заболевания: 79 664 человека выздоровели, 1756 скончались, 3954 — на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

Между тем в Ставропольском крае за сутки подтвердили 198 случаев инфицирования коронавирусом, пишет newstracker.ru.

423 человека выписаны из больниц после выздоровления, 11 пациентов скончались за сутки.

С начала пандемии число заболевших в крае достигло 127 755, вылечились при этом 106 864 пациента, умерли — 6228.

Ранее сообщалось, что власти Забайкальского края с 10 января ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров и магазинов непродовольственных товаров.

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